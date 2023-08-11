В Самаре водитель погрузчика может заработать до 60 тысяч рублей

Самарцам рассказали о зарплатном максимуме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о зарплатном максимуме для водителя погрузчика в складских комплексах. Специалисты изучили предложения работодателей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, максимальную зарплату предлагают сотрудникам в Москве – 100 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 80 тысяч рублей, в Самаре – 60 тысяч рублей. При этом, средняя зарплата такого специалиста в областной столице составит 38 тысяч рублей.

В Самаре от 27 до 30 тысяч рублей готовы платить сотрудникам с правами на управление погрузчиком. От 30 до 35 тысяч рублей получат сотрудники со среднем профессиональным образованием и знанием правил техники безопасности.