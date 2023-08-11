Кардиолог рассказала самарцам о рисках при хронической сердечной недостаточности

При сердечной недостаточности важно наблюдаться у врача и следовать его рекомендациям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-кардиолог поликлиники № 3 Сызранской центральной больницы Елена Кирмарова рассказала о хронической сердечной недостаточности и самом серьезном последствии сочетания ее с сигаретами – риске внезапной смерти.

— Хроническая сердечная недостаточность возникает в результате развития сердечно-сосудистых патологий. При этом синдроме нарушена способность сердца перекачивать кровь, — отметила врач.

У больного может быть одышка, повышенная утомляемость, хрипы в легких, отеки голеней и стоп. При сердечной недостаточности важно наблюдаться у врача и следовать его рекомендациям.

Так, нужно соблюдать режим питания и нагрузок, отказаться от вредных привычек, особенно курения, непрерывно принимать лекарства. Елена Кирмарова отмечает, что даже один или два пропуска назначенных препаратов может ухудшить состояние и довести до госпитализации в стационар.

Курящие с таким диагностированным заболеванием обязательно должны бросить курить, потому что в противном случае возрастает риск внезапной смерти. У пациентов с хронической сердечной недостаточности сердце работает на износ, а при курении может не справиться с базовыми задачами.

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