В регионе завершается подготовка к отопительному сезону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области близится к завершению подготовка к отопительному сезону 2023-2024 годов. К зиме уже готовы более 20 тысяч жилых помещений.

Готовность к отопительному сезону оценивают на 86,7%. При этом, план на текущий период – 80%. В прошлом году показатель был равен 82,2%. На данный момент 20 083 дома из 23 455 полностью готовы к предстоящему сезону холодов. Специалисты завершили подготовку на 1995 котельных, об этом сообщили в региональном правительстве.

К отопительному сезону также подготавливают и медицинские учреждения, работы завершены в 1110 из них, что составляет 83% от общего количества объектов.