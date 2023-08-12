Самарский водитель легковушки потерял управление и вылетел в кювет

Водитель легковушки вылетел в кювет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе Самарской области водитель легковушки не смог справиться с управлением автомобиля. Пострадавшего госпитализировали.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники госавтоинспекции получили информацию об аварии ночью, в 01:30. На 13,1 км трассы Самара – Бугуруслан- Березняки автолюбитель управлял машиной «ВАЗ 21124». Молодой человек не справился с управлением и на скорости вылетел в кювет.

Пострадавшего госпитализировали. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.