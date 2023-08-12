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НовостиПроисшествия12 августа 2023 9:04

В Самарской области при столкновении легковушки и грузовика погиб человек

Из-за серьезной аварии на трассе «Самара – Бугуруслан» погиб пожилой водитель
Алена ПРОВКИНА
По предварительным данным, скончался 67-летний водитель легковушки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По предварительным данным, скончался 67-летний водитель легковушки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Похвистневском районе Самарской области сотрудники полиции сообщили о серьезной аварии. В результате столкновения мог погибнуть человек.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на трассе в регионе случилось очередное серьезное ДТП. Авария произошла около 11:50 в субботу, 12 августа 2023 года на 144 километра автодороги «Самара – Бугурулсан». По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «КАМАЗ».

В результате столкновения мог скончаться 67-летний водитель автомобиля «Лада Калина». На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа. Также на месте ДТП работает противопожарная служба – местная пожарно-спасательная часть. Проводятся аварийно-спасательные работы.