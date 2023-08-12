Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 16:00

В Самарской области кардиолог Дупляков рассказал о важности диспансерного наблюдения

Специалисты рассказали о взаимодействии пациента с лечащим врачом
Алена ПРОВКИНА
Врач рассказал о диспансерном наблюдения. Фото: министерство здравоохранения

Врач рассказал о диспансерном наблюдения. Фото: министерство здравоохранения

В Самарской области главный кардиолог региона рассказал о роли взаимодействия пациента с лечащим врачом. Специалисты отметили важность диспансерного наблюдения.

По информации министерства здравоохранения, главный внештатный специалист по кардиологии, замглавы областного клинического кардиологического диспансера Дмитрий Дупляков рассказал, что все пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, находятся на диспансерном наблюдении и получают лекарственные препараты в течение двух лет.

На сегодняшний день в Самарской области более 18 тысяч пациентов обеспечены лекарствами, чтобы предотвратить осложнения. После выписки пациенты находятся под наблюдением лечащего врача.