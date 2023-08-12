В Самарской области кардиолог Дупляков рассказал о важности диспансерного наблюдения

Врач рассказал о диспансерном наблюдения. Фото: министерство здравоохранения

В Самарской области главный кардиолог региона рассказал о роли взаимодействия пациента с лечащим врачом. Специалисты отметили важность диспансерного наблюдения.

По информации министерства здравоохранения, главный внештатный специалист по кардиологии, замглавы областного клинического кардиологического диспансера Дмитрий Дупляков рассказал, что все пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, находятся на диспансерном наблюдении и получают лекарственные препараты в течение двух лет.

На сегодняшний день в Самарской области более 18 тысяч пациентов обеспечены лекарствами, чтобы предотвратить осложнения. После выписки пациенты находятся под наблюдением лечащего врача.