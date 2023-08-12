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НовостиПроисшествия12 августа 2023 16:40

В Самарской области спасатели несколько часов доставали тело утонувшего мужчины

В Новокуйбышевске сотрудники спасательного отряда несколько часов доставали тело утонувшего горожанина
Алена ПРОВКИНА
Спасатели достали тело утонувшего мужчины. Фото: поисково-спасательного отряда Самарской области

Спасатели достали тело утонувшего мужчины. Фото: поисково-спасательного отряда Самарской области

В городе Новокуйбышевск Самарской области водолазы вытащили из озера тело утонувшего мужчины. Горожанин пропал во время купания.

По информации поисково-спасательного отряда Самарской области, в субботу, 12 августа 2023 года, днем сотрудники отряда получили информацию о происшествии на озере Сакулино и приступили к проведению работ. Во время купания на озере пропал 41-летний мужчина. Обследование заняло продолжительное время.

В 16:10 спасатели обнаружили пропавшего на глубине трех метров и доставил до береговой линии. В ходе работ было задействовано три водолаза.