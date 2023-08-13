Глава Самары поздравила строителей с профессиональным праздником

От работы строителей зависит меняющийся облик Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 августа в России отмечается День строителя. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила сотрудников строительной отрасли с профессиональным праздником.

Она отметила, что профессия строителя сочетает в себе техническое и творческое начала, а также требует определенных личностных качеств, таких как упорство и целеустремленность.

- Благодаря вам Самара приобрела свой уникальный архитектурный облик, свое очарование и неповторимость. Именно от вас зависит, насколько комфортно и уютно будет жить, работать и отдыхать в Самаре, каким наш город запомнят гости со всех уголков России, - обратилась Елена Лапушкина к строителям.

Глава города напомнила о задачах, поставленных перед сотрудниками отрасли федеральными и региональными властями. Это, в частности, ввод в эксплуатацию комфортного и доступного жилья, предоставление квартир молодым семьям, переселение граждан из аварийного жилья.

Елена Лапушкина выразила уверенность, что благодаря профессионализму, мастерству и опыту работников строительной отрасли Самара будет и дальше уверенно развиваться и двигаться к успешному будущему.