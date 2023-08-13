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НовостиПроисшествия13 августа 2023 9:41

Летевший в Сочи самолет из Перми посадили в Самаре из-за больной пассажирки

В ночь на 13 августа 2023 в Самаре экстренно посадили самолет Пермь — Сочи
Евгений ЕГОРОВ
Борт из Перми в Сочи экстренно приземлился в самарском аэропорту

Борт из Перми в Сочи экстренно приземлился в самарском аэропорту

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 13 августа 2023 года в самарском аэропорту Курумоч состоялась экстренная посадка самолета, следовавшего из Перми в Сочи. На борту лоукостера «Северный ветер» одной из пассажирок стало плохо.

Сигнал о больной пассажирке на борту самолета Airbus321 поступил на пульт самарских диспетчеров в 3.21 ночи.

- Командир воздушного судна принял решение следовать на незапланированный аэродром Самара. Он запросил скорую помощь по прибытии, сигнал срочности не объявлял, - такую информацию дал телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Согласно данным источника, посадка была произведена в 3.47 по самарскому времени. О дальнейшей судьбе и самочувствии пассажирки не сообщается.

Как удалось выяснить «КП-Самара», рейс из Перми благополучно прибыл в международный аэропорт Сочи 13 августа в 7.27 по московскому времени.