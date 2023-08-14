50-летний мужчина утонул в Волге на улице Осипенко в Самаре

ЧП произошло днем в воскресенье, 13 августа Фото: ПСС Самарской области

В воскресенье, 13 августа 2023 года, в Самаре произошло ЧП. Во время купания в Волге погиб 50-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда Самарской области.

Трагедия произошла в районе спуска улицы Осипенко. Информация о происшествии поступила в 13:30. Очевидцы сообщали, что мужчина вошел в воду, однако обратно уже не вынырнул.

– В 13:48 на место происшествия были направлены водолазы отряда специального назначения. Очевидцы указали место, где видели пропавшего мужчину и спасатели приступили к обследованию донной акватории, – информирует ПСС региона.

В 14:20 погибший был найден – его обнаружили на глубине 2,5 метра. Водолаз доставил тело до берега.

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