Неизвестный мужчина схватил девочку в лифте на ул. Осипенко в Самаре

Полиция уже проводит проверку Фото: скриншот с видео

Жители Самары сообщили о ЧП, которое произошло в одном из многоквартирных домов. Там неизвестный мужчина схватил маленькую девочку. Информацией и кадрами с места происшествия самарцы поделились в социальных сетях.

– Инцидент произошел в доме №18 по улице Осипенко. Мужчина сидел на скамейке возле подъезда. Как только девочка зашла в подъезд, он пошел за ней. В лифте он пытался нажать кнопку вызова аварийки – наверное надеялся заблокировать лифт. Кроме того, он пытался схватить ребенка, но она его оттолкнула, – сообщают самарцы.

Отмечается, что позднее странный самарец выбежал на площадку, однако резко оставил попытки догнать девочку. Жители не исключают, что его могли испугать камеры видеонаблюдения. В полиции уже заинтересовались произошедшим.

– По данному факту проводится проверка, – рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.