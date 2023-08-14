Дмитрий Азаров оценил новый ФОК и школу в Ставропольском районе

Губернатор посетил объекты и пообщался с местными жителями. Фото: Андрей Савельев

В воскресенье, 13 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работал в Ставропольском районе. Там он посетил ряд социальных объектов. Глава региона оценил, как работает новый физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Зеленовка, проверил готовность местной школы к новому учебному году и дал ряд поручений по обращениям местных жителей.

ФОК был возведен на средства регионального и местного бюджетов. Сегодня он популярен у местных жителей – там занимаются, в том числе, ученики местной школы. В комплексе есть все для занятий вольной борьбой, общей физической подготовкой, спортивным туризмом, настольным теннисом, спортивными танцами. Оборудованы тренажерный зал, раздевалки и душевые. А рядом находится универсальная спортплощадка.

– Село было спортивным и раньше, но благодаря новому ФОКу больше детей стали приходить заниматься спортом. Площадка долгожданная. Популярен, конечно же, футбол в первую очередь, во вторую - вольная борьба, там и девочки, и мальчики занимаются, – рассказала тренер Вероника Рябухина.

Губернатор также осмотрел школу, в которой был завершен ремонт, и выслушал просьбы местных жителей. Учителя сообщили, что у школы есть потребность в автобусе – он необходим, чтобы возить детей в музеи, театры, на спортивные соревнования. Жители также попросили построить новую дорогу к ФОКу и решить проблемы с водой. Глава региона поручил взять все вопросы в проработку. Что касается строительства дороги к комплексу – этот проект уже есть в планах. Однако губернатор поручил руководителю района ускорить темпы, чтобы асфальт был уложен до 1 октября 2023 года.