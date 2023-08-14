В Самаре завершилось строительство водоводов от НФС-2 в Управленческом

Специалисты уложили два водовода диаметром 600 мм и протяженностью 6 200 метров каждый / Фото: РКС-Самара

Уже скоро 40 тысяч жителей Красноглинского района Самары получат мягкую волжскую воду. Проект по обеспечению поселка Управленческий мягкой водой вышел на завершающую стадию. Он реализуется в рамках инвестпрограммы компании «РКС-Самара».

Так, специалисты построили новую насосную станцию на НФС-2 в Студеном Овраге, а также насосную станцию, два резервуара чистой воды, хлораторную и административный корпус на улице Сергея Лазо. Были уложены два водовода диаметром 600 мм и протяженностью 6 200 метров каждый.

В настоящее время на объектах комплекса завершаются общестроительные работы и идет благоустройство территорий. Также специалисты готовятся к запуску нового оборудования в эксплуатацию. Им предстоит подключить все агрегаты, проверить их работоспособность, провести гидравлические испытания. Следующий этап — промывка и хлорирование труб и резервуаров. Это необходимо для их подготовки к поступлению воды.

В скором времени ресурсники подключат все агрегаты, проверят их работоспособность, проведут гидравлические испытания / Фото: РКС-Самара

— В эти дни возможно изменение качества воды в домах — некоторое помутнение. Опасности такая вода не представляет. Рекомендуем, прежде чем набирать воду, спустить чуть больше, чем обычно. Также возможен выпуск воды через гидранты и уличные краны. Просим жителей не пугаться, — отметили в ресурсоснабжающей компании.

Эти неудобства продлятся несколько дней. Жителей Красноглинского района просят с пониманием отнестись к ситуации и немного потерпеть. В случае необходимости ресурсники предоставят бойлеры с питьевой водой.

Напомним, проект был разработан на основании техзадания администрации Самары. Его одобрили на общественных слушаниях. Стоимость проекта составляет 1,2 млрд рублей.

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