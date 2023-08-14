В Самаре застроят высотками более 30 тысяч «квадратов» в Советском районе

Под застройку отдадут шесть участков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Самары одобрила строительство высоток в Советском районе. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте городской администрации.

Согласно документации, под застройку отдадут сразу шесть участков. Один из них, площадью 27 229 квадратных метров, расположен в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной. Вторая площадка находится в границах улицы Долотная и Дальнего переулка, 7/8. Ее площадь составляет 580 «квадратов».

Третья территория площадью 903 квадратных метра расположена на улице Советской Армии, 118А, четвертая (585 кв.м.) – в переулке Дальний, 4, пятая (600 кв.м.) – в переулке Торновый, участок 4, шестая (1372 кв.м.) – в переулке Печерский.

Все площадки освоит ООО «СЗ «Апрель». Компания займется строительство высотных домов. Максимальный процент застройки составит 80%.