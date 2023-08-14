В Самаре ищут пропавшего 8-летнего мальчика в ярко-желтых кроксах

К поискам пропавшего ребенка подключились полицейские и волонтеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пропал 8-летний мальчик. Последний раз юного Серафима видели днем в понедельник, 14 августа 2023 года, в Кировском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Мальчик в 12:30 вышел из дома, расположенного на 19 км Московского шоссе (СНТ «Дачница») и до настоящего времени не вернулся. Ориентировка с его приметами направлена в службы и подразделения полиции, волонтерские организации, - рассказали в облглавке

Приметы пропавшего: на вид 8-10 лет, темные волосы. Мальчик был одет в зеленые шорты, футболку и ярко-желтые кроксы.

Самарцев просят помочь в поиске школьника. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, призывают обращаться по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (дежурная часть УМВД по Самаре), 950-02-02, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8 (999)-701-02-33.

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