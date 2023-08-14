В Самаре пройдет традиционный форум Общественной палаты РФ «Сообщество»

Окружной форум Общественной палаты РФ пройдет в Самаре в конце августа 2023 года / Фото: op63.ru

В Самаре 29 и 30 августа состоится форум Общественной палаты РФ «Сообщество». Он пройдет во Дворце спорта им. В. Высоцкого. Это будет открытая рабочая площадка для диалога между обществом, бизнесом и властью. Цель мероприятия - повышение качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Об этом сообщает Общественная палата Самарской оласти

– Во время форума в Самаре участники смогут не только рассказать о своих проектах и идеях, но и поставить перед властями вопросы, требующие решения, привлечь внимание чиновников к проблемам в сфере образования, ЖКХ, здоровья и к другим проблемам, которые волнуют жителей, – поделилась секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Тема мероприятия в этом году – «Гражданское общество России – основа развития». Предполагается, что участниками форума станут не менее 700 человек со всей России.

Напомним, Самару уже выбирали в качестве столицы форума ПФО 2020 года, однако пандемия нарушила эти планы.

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