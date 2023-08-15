Дорога превратилась в реку: в Самаре затопило ул. Ново-Вокзальную

Проезжая часть и трамвайные пути ушли под воду

В ночь на вторник, 15 августа 2023 года, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная авария. Из-за прорыва водовода затопило улицу Ново-Вокзальную. Блогер Евгений Щекин снял на видео последствия утечки на сетях.

По словам горожан, бурный поток начинается на пересечении улицы Ново-Вокзальной с проспектом Карла Маркса. Водой залило всю проезжую часть, местами и трамвайные пути. Теперь там не дорога, а полноводная река с приличным течением.

Очевидцы говорят, что вода течет в сторону улицы Ставропольской. Там уже собралась глубокая лужа. Такую только в резиновых сапогах преодолевать.

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