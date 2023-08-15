Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 3:47

Дорога превратилась в реку: в Самаре затопило ул. Ново-Вокзальную

В Самаре затопило ул. Ново-Вокзальную
Анастасия ФИЛАТОВА
Проезжая часть и трамвайные пути ушли под воду

Проезжая часть и трамвайные пути ушли под воду

В ночь на вторник, 15 августа 2023 года, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная авария. Из-за прорыва водовода затопило улицу Ново-Вокзальную. Блогер Евгений Щекин снял на видео последствия утечки на сетях.

По словам горожан, бурный поток начинается на пересечении улицы Ново-Вокзальной с проспектом Карла Маркса. Водой залило всю проезжую часть, местами и трамвайные пути. Теперь там не дорога, а полноводная река с приличным течением.

Очевидцы говорят, что вода течет в сторону улицы Ставропольской. Там уже собралась глубокая лужа. Такую только в резиновых сапогах преодолевать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал