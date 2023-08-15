В Самаре 19-20 августа пройдет первый хакатон «Креатив на Волге»

Хакатон пройдет на площадке креативного кластера "Станкозавод" / Фото: mincult.samregion.ru

В эти выходные, 19-20 августа 2023 года, в Самаре пройдет первый хакатон «Креатив на Волге». Он состоится на площадке Станкозавода на улице Куйбышева, 128а. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Хакатон будет посвящен развитию креативной экономики и повышению привлекательности Самары для туристов. В нем примут участие предприниматели, представители творческих профессий, студенты. Призовой фонд конкурса — 250 тысяч рублей.

Всего будет 25 команд. Они будут предлагать решения по пяти направлениям: привлечение туристов в креативные кластеры, создание концепции сувенирного магазина креативного предпринимательства родом из Самары, внедрение IT в улучшение гостевого опыта на территории кластеров города, развитие комьюнити резидентов креативных кластеров и образование в сфере креативных индустрий.

Команда-победитель в своем треке получит приз в 50 тысяч рублей. Также всем участникам достанутся презенты и мерч хакатона. Кроме того, в рамках конкурса состоится летний открытый лекторий — лекции и дискуссии на тему урбанистики. Подробнее можно узнать здесь.

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