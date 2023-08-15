В Самаре расходы на сборы ребенка в школу за год в среднем выросли на 10%

Родителям придется серьезно потратиться, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выросли расходы на сборы ребенка в школу. За год они в среднем увеличились на 10%. Таковы результаты исследования, которое провел сервис SuperJob.

Так, покупка одежды, обуви, спортивной формы, канцелярии и рюкзака в 2022 году родителям Самары в среднем обошлась в 11 500 рублей. В этом году придется потратить немного больше — уже около 12 700 рублей. Если сравнить с 2019-м, то разница в расходах на сборы ребенка в школу будет заметнее. Тогда подготовка к новому учебному году самарским родителям в среднем обошлась в 7 800 рублей.

Отметим, больше всего денег на сборы ребенка в школу тратят жители Москвы и Санкт-Петербурга — 15 000 и 13 700 рублей соответственно. Сильнее всего за год расходы на подготовку детей к учебе возросли в Казани и Екатеринбурге — на 13%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал