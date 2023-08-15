В Тольятти сделали подсветку для стелы «Ладья»

Пока подсветку включили в тестовом режиме / Фото: t.me/renc_nikolay

В Тольятти преобразили один из символов города — стелу «Ладья» на пересечении Южного шоссе и улицы Борковской. Арт-объекту сделали подсветку. Ее уже запустили в тестовом режиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Автограда Николай Ренц.

— Тестируем предварительный результат работ. Уже видим, что синюю подсветку лучше заменить на белую. Что мы и сделаем. Отрадно, что символ города и завода обрел достойный вид, — отметил глава Тольятти.

Напомним, в 2022 году город едва не остался без «Ладьи». Стелу выставили на продажу на сайте «Авито» за 56 тысяч рублей. К счастью, символ Тольятти удалось отстоять. Арт-объект передали городу на безвозмездной основе. После чего власти решили преобразить его — сделать подсветку.

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