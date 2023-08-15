Визуализация проекта новой соборной мечети в селе Красный Яр

Под Самарой построят новую соборную мечеть. Ее планируют возвести в селе Красный Яр. Здание планируют выполнить в белом цвете. Об этом сообщает информационный портал «Самарские татары».

В субботу, 19 августа 2023 года, в Красном Яру состоится символическая закладка первого камня на месте будущего строительства мечети. Начало в 11:00. Планируется, что мероприятие посетят губернатор Дмитрий Азаров, муфтий Самарской области Талип-хазрат Яруллин, глава Красноярского района Михаил Белоусов и глава сельского поселения Красный Яр Алексей Бушов.

Местная мусульманская религиозная организация «Соборная мечеть» приглашает всех желающих принять участие в торжественном мероприятии. Место проведения: село Красный Яр, ориентир — обводная дорога на Ульяновск.

Отметим, детали и сроки строительства новой мечети под Самарой пока не раскрываются.

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