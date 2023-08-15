В Самарской области новорожденная девочка умерла в больнице

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели младенца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в одной из больниц произошло ЧП. Там в июне 2023 года в реанимации умерла новорожденная девочка. Не исключено, что имела место врачебная ошибка.

По предварительным данным, девочка умерла из-за ненадлежащего оказания медпомощи при родовспоможении ее матери. У женщины были показания к кесареву сечению. Однако медики выбрали тактику естественных родов. Когда девочка появилась на свет, ее почти сразу отправили в реанимацию. Там она провела несколько дней. Однако спасти ребенка не удалось.

В СУ СК по Самарской области начали по данному факту проверку. Историей заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил главе местного управления Марату Галиханову доложить о промежуточных результатах.

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