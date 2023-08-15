В Самаре проверили качество мойки городских автобусов

Автобусы регулярно моют перед отправкой на маршрут / Фото: t.me/deptrans63

В областной столице проверили качество мойки подвижного состава компании «СамараАвтоГаз». Сотрудники департамента транспорта наведались на предприятие и проверили, как там приводят в порядок автобусы перед выездом на маршрут.

— Автобусы моют после обеда, если транспорт работает с самого утра, и рано утром, если смена у водителя заканчивается вечером. В сутки через мойку проходит около 350 автобусов, — рассказали представители дептранса.

По данным ведомства, приведение автобуса в порядок не занимает много времени. В течение 15-20 минут выполняются ручная мойка, уборка салона и автоматическая щеточная мойка. За чистоту отвечают водители. В обеденный перерыв они дополнительно убирают салон — очищают от накопившегося за рейсы мелкого мусора.

Если у пассажиров возникнут нарекания по поводу состояния автобуса, они могут обратиться по телефону горячей линии 207-70-11 или написать в соцсети департамента транспорта Самары.

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