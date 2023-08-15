Самара вошла в топ-6 городов для туристов-сладкоежек

Самару смело можно назвать конфетным раем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара давно славится своими сладостями. Это отметили и эксперты высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме. Они внесли областную столицу в топ-6 городов, которые известны своими необычными сладостями.

В городе работают сразу несколько крупных кондитерских заводов: «Самарский кондитер» «Вечерняя Самара», «Волжские зори», «Мир». Шоколад «Россия – щедрая душа» и конфеты «Родные просторы», которые производят в Самаре, знают в каждом городе нашей страны. Это продукция самой знаменитой шоколадной фабрики города – «Россия». Любознательным сладкоежкам следует посетить экскурсию по производственным цехам. Кондитеры покажут о процессе создания давно полюбившейся продукции.

Также в этот список попали Тула со знаменитыми пряниками, Владивосток с его шоколадом с морским гребешком, Петрозаводск и калитка (небольшой открытый пирожок из пресного ржаного теста с различной начинкой), город Болгар в Татарстане с тягучим чак-чаком и, конечно, Суздаль с удивительным вареньем из огурцов.

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