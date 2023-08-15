В Самаре идет строительство спорткомплекса на ул. Клинической/Чернореченской

В спорткомплексе обустроят зал с игровым полем размером 18x36 метров / Фото: t.me/e_lapushkina

Во вторник, 15 августа 2023 года, глава Самары Елена Лапушкина проверила ход строительства модульного спортивного зала в Ленинском районе. Он расположится в границах улиц Клинической и Чернореченской. Спортобъект возводят по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Новый спортивный комплекс будет представлять собой одноэтажное здание, состоящее из двух частей: самого зала с игровым полем размером 18x36 метров и административно-бытового сооружения. Работы на объекте стартовали весной 2023 года. Уже выполнены устройство фундаментной плиты, монтаж конструкций здания.

В будущем комплексе планируется проводить районные и городские соревнования, тренировки по игровым видам спорта. Также после ввода в эксплуатацию здесь будут заниматься воспитанники муниципальных спортивных школ города. В зале будут проводить и физкультурно-оздоровительные занятия с населением. После окончания работ объект передадут в муниципальную собственность.

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