Председатель СК заинтересовался гибелью новорожденной в самарской больнице

Трагедия произошла в прошлом месяце Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием, которое произошло в Самарской области. В одной из клиник умер новорожденный ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Информация о гибели новорожденной девочки появилась в СМИ и соцсетях. Трагедия произошла в июле текущего года. По данным СК, у матери малышки имелись показания к проведению кесарева сечения, однако медики приняли решение о естественных родах. В результате после появления на свет ребенка отправили в реанимацию, где он скончался через несколько дней.

Региональный следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного СУ СК Марату Галиханову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по решении.

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