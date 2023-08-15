В Самарской области ограничат движение на дороге «Тольятти-Поволжский»

Проезд транспорта запретят в Ставропольском районе 22 и 23 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 и 23 августа 2023 года в Самарской области запретят движение транспорта по дороге «Тольятти-Поволжский» в Ставропольском районе. Ограничения связаны с проведением масштабного спортивного мероприятия. Об этом сообщили в областном правительстве.

– Ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения на территории региона Первенства России среди юношей 15-16 лет по велосипедному спорту, – пояснили в правительстве Самарской области.

Проезд будет запрещен с 8:00 до 16:00. На этот период на дороге будут установлены временные дорожные знаки. Жителей просят отнестись с пониманием.

Ознакомиться с организацией движения можно на схеме Фото: правительство Самарской области

Схема: правительство Самарской области

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