Названы стратегические задачи строительства межвузовского кампуса в Самаре

Кампус будет включать 5 тысяч мест. Фото: министерство экономического развития СО

В Самаре появится международный межвузовский кампус. Он будет построен в рамках федерального софинансирования по нацпроекту «Наука и университеты». Власти озвучили стратегические задачи возведения объекта. Одна из них – развитие технологического предпринимательства через создание эффективного механизма взаимодействия университетского сообщества и сектора реальной экономики.

Технологическое предпринимательство включит в себя современную и медицинскую инженерию, а также современные цифровые технологии и квантовые коммуникации. Курировать направления будут ведущие вузы губернии.

– Готовить студентов как будущих технологических предпринимателей – особая задача. Она должна решаться на платформе блока технологического предпринимательства, с широким привлечением индустриальных партнеров и стартапов, которые имеют реальный опыт на рынке. Этот принцип заложен в концепцию самарского кампуса по поручению нашего министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова, – рассказал директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

Данная концепция позволит широко реализовать прикладные научные проекты и удержать в регионе талантливые кадры.