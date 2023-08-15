Крысы облюбовали озеро около школы №154 в Самаре

Жители утверждают, что грызунов на озере больше, чем уток Фото: скриншот с видео

Жители Самары сообщили о новых обитателях, которые заселились в сквере «Солнечная поляна» у ТЦ «Май». Местное озеро облюбовали крысы. При этом, по словам горожан, грызунов там гораздо больше, чем уток. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ОНФ.

– Габион, которым огорожено озеро – место, где прячутся зверьки. Грызуны чувствуют себя на озере отлично: ежедневно жители района подкармливают хлебом и прочей выпечкой уток. Пища приходится по душе зверькам, – информируют в Народном фронте Самарской области.

Самарцы отмечают, что рядом с озером находится детская площадка, а мимо него лежит путь к школе №154. Они требуют, чтобы в парке установили табличку, запрещающую кормить птиц, и провели дератизацию.

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