В Самаре автобусы №24, 37, 47, 61 пустили в объезд 15 августа 2023 года

Сейчас на участке ведутся ремонтные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 15 августа 2023 года, в Самаре временно пустили в объезд автобусы, следующие по маршрутам №24, 37, 47 и 61. Причина – небольшое ЧП на улице Куйбышева. Об этом сообщает телеграм-канал «ПроТранспорт63».

– На улице Куйбышева, на участке от улицы Некрасовская до улицы Ленинградской, произошел обрыв контактной сети троллейбусов. Сейчас на площадке ведутся ремонтные работы, – сообщают авторы канала.

В связи с этим автобусы №24, 37, 47 и 61 следуют по измененному маршруту. Они будут перевозить пассажиров по улицам Куйбышева, Некрасовская, Фрунзе и Венцека в оба направления.

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