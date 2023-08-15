В Самаре из-за строительства «Театральной» перекроют проезд по ул. Вилоновской

Ограничения начнут действовать 17 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». В ближайшее время специалисты будут устранять повреждения канализации на вводе дома №19 по улице Вилоновской. В связи с проведением работ в городе временно перекроют проезд транспорта.

Как сообщили в администрации Самары, ограничения будут действовать на улице Вилоновской на участке от Галактионовской до Самарской. Он продлятся с 10:00 17 августа до 23:59 25 августа 2023 года. Объехать закрытый участок можно будет по улице Льва Толстого.

Жителей просят отнестись с пониманием, а автомобилистов – заранее планировать свои маршруты. Ознакомиться с организацией движения можно на схеме мэрии.