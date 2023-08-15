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НовостиПроисшествия15 августа 2023 14:41

В Самаре пенсионер выстрелил из ружья в 13-летнего подростка

64-летний житель Кировского района выстрелил в мальчика из окна своего дома
Валентина ПОЛИКАРПОВА
ЧП произошло 12 августа 2023 года. Фото: СУ СК по Самарской области

ЧП произошло 12 августа 2023 года. Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи разбираются в обстоятельствах шокирующего инцидента, который произошел в Самаре этим летом. Местный житель выстрелил в подростка. Подробности сообщили в региональном СУ СК.

Все случилось 12 августа 2023 года, примерно в 20:00. 64-летний мужчина, находясь у себя дома в Кировском районе, выстрелил через окно из пневматического ружья в 13-летнего подростка. В результате мальчик получил поверхностную травму грудной клетки. Его доставили в больницу.

СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан, оружие у него забрали. Ведется следствие.