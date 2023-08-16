Самарский врач Давидович назвал аритмию опасным для жизни последствием COVID-19

Аритмию очень хорошо выявляет такой метод диагностики, как холтер — суточное мониторирование ЭКГ Фото: Shutterstock

Главный врач самарского медицинского центра «Невроцель» Валерий Давидович назвал одну из частых причин обращения к кардиологу после ковида. По его словам, пациенты, перенесшие это заболевание, нередко жалуются на аритмию.

— Аритмия коварна тем, что может случиться впервые в жизни, перейти в опасную стадию и проявиться как внезапная коронарная смерть. Например, так бывает, когда люди погибают в молодом возрасте во сне. Хотя все вокруг считали, что человек был здоров, — отметил Валерий Давидович.

По словам специалиста, чаще всего от этого страдают мужчины. Они редко когда жалуются на здоровье, из-за чего можно пропустить начало развитие болезни, пишет ГТРК «Самара». Врач отмечает, что аритмию очень хорошо выявляет такой метод диагностики, как холтер — суточное мониторирование ЭКГ. Он доступен в рамках ОМС.

Валерий Давидович подчеркивает, что при появлении перебоев в сердце, не стоит терпеть и думать, что все само пройдет. Необходимо заняться решением проблемы — обратиться к врачу и пройти диагностику.

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