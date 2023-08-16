В Самаре откроется выставка, посвященная городской культуре XIX-XX веков

Выставка будет работать в музее Модерна с 17 августа по 22 октября 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в музее Модерна (ул. Красноармейская, 15) открывается новая выставка – «Сцены городской жизни. Предметы одежды рубежа XIX – XX веков из коллекции Андрея Болдырева». Все желающие смогут увидеть настоящие исторические предметы гардероба. Об этом сообщили в пресс-релизе представители музея.

Открытие выставки состоится 17 августа в 19:00, вход будет свободным. На выставке будут представлены оригинальные предметы одежды из коллекции Андрея Болдырева, включая пальто, платья, мундиры и другие наряды. Прошлые эпохи помнятся не только сохранившимися зданиям, но и по тому, как одевались люди. Экспонаты будут представлены как персонажи небольших сцен, которые отражают ситуации из повседневной жизни горожан той эпохи. Эта выставка станет уникальной возможностью окунуться в атмосферу прошлого и узнать больше о стиле и моде XIX – XX веков.

Выставка будет доступна для посетителей до 22 октября. Приобрести билет можно по цене 300 рублей, а для школьников, студентов и пенсионеров действует льготная цена в 150 рублей. Для детей до 7 лет вход будет бесплатным.

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