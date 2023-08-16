В Самаре отремонтируют особняк купцов Матвеевых на ул. Молодогвардейской

В особняке 1910 года постройки требуют ремонта стены, окна, двери и элементы декора / Фото: УГООКН Самарской области

В Самаре отремонтируют особняк купцов Матвеевых на улице Молодогвардейской, 69. Трехэтажное кирпичное здание в стиле модерн было построено в 1910 году и является памятником архитектуры регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба УГООКН Самарской области.

— Объект находится в удовлетворительном состоянии, однако его стены, окна, двери и элементы декора требуют ремонта, — отметили в ведомстве.

Областное УГООКН уже согласовало проект ремонта здания. Так, планируется убрать трещины и дефекты кирпичной кладки на всех стенах, заменить окна в общих помещениях и входную дверь, обновить внешний декор главного фасада и ограждения балкона, а также восстановить покраску стен.

Напомним, особняк купцов Матвеевых был построен более века назад по проекту местного архитектора Дмитрия Вернера. Сейчас здание является жилым домом. На первом его этаже размещены коммерческие организации.

Так будет выглядеть старинное здание после ремонта / Фото: УГООКН Самарской области

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