Ветер, ливни и крупный град накроют Самарскую область 16 августа 2023 года

На территории губернии действует желтый уровень опасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 16 августа 2023 года, в Самарской области резко переменится погода. На смену жаре придут сильные ливни. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

– В ближайшие 1-2 часа местами по Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, крупный град, шквал 18-23 метров в секунду, локально – 25 метров в секунду, – информируют синоптики.

Такая погода сохранится вплоть до первой половины ночи 17 августа 2023 года. На территории губернии действует желтый уровень опасности.

Отметим, что уже через несколько дней в Самарскую область придет похолодание. Жара отступит в конце этой недели. Согласно прогнозу, в воскресенье, 20 августа, столбик термометра опустится до отметки в +23, +28 градусов.

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