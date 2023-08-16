В Самарской области более тысячи детей пострадали от укусов клещей в 2023 году

Снятые с людей клещи отправляются на исследование в лабораторию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты продолжают фиксировать случаи укусов клещей в Самарской области. С начала сезона от них пострадали 3 276 человек, в том числе 1 073 ребенка. Информацию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Несколько экземпляров клещей были исследованы в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Специалисты проверили 3 118 клещей, в 37 из них был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 1,2%. На инфицированность боррелиями было исследовано 3023 экземпляра. ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 40 экз. (1,3%).

Параллельно с этим в регионе продолжаются акарицидные обработки территории. 4778,75 га уже обработано.

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