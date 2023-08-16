Житель Самарской области переплыл Волгу за 45 минут в августе 2023 года

Мужчина проплыл от города до острова Голодный. Фото: скриншот с видео

В среду, 16 августа 2023 года, житель Самарской области совершил новое спортивное достижение. Мужчина переплыл Волгу за несколько минут. При этом ему не потребовались плавательные средства.

Информация об одиночном заплыве разлетелась по социальным сетям. Главным героем этой истории выступил 49-летний уроженец Клявлинского района Сергей Медведев. Мужчина отправился в заплыв от спуска набережной на улице Лейтенанта Шмидта до острова Голодный. Время в пути составило 45 минут. Отмечается, что все это время спортсмена сопровождала лодка.

Жители также отмечают, что Сергей – не новичок в спорте. Ранее он уже покорял Эльбрус. В дальнейших планах мужчины – вулкан Килиманджаро.