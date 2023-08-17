В Самару 17 августа приедет Михаил Мишустин

Михаил Мишустин посетит в Самаре ряд предприятий и встретится с губернатором / Фото: government.ru

В четверг, 17 августа 2023 года, в Самарскую область приедет председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба федерального кабмина.

- В Самаре Михаил Мишустин посетит ряд промышленных предприятий. Также он встретится с губернатором региона Дмитрием Азаровым, - говорится в сообщении.

Отметим, это будет первая поездка Михаила Мишустина в Самарскую область в должности председателя правительства РФ. Какие именно предприятия посетит в Самаре премьер-министр, пока неизвестно.

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