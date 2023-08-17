Самарец проведет два года в колонии за «минирование» резиденций президента РФ

Прокуратура просила увеличить мужчине срок до 7 лет, но суд не стал менять приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 16 августа 2023 года, Шестой кассационный суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на приговор жителю Самары. Ранее того осудили за ложное сообщение о минировании резиденций президента РФ. Надзорное ведомство просило изменить мужчине срок наказания.

Все случилось в 2022 году. Самарец, находясь у себя дома, позвонил на телефон доверия ФСБ РФ и заявил о минировании резиденций главы государства: «У меня информация, что резиденции Путина заминированы... Да-да, резиденции Путина заминированы, аккуратней». Через несколько часов он вновь позвонил на телефон доверия ФСБ и сообщил дежурному о готовящемся акте терроризма. Якобы был подкуплен сотрудник федеральной службы охраны РФ. В Кремль и Огарево направили экстренные службы. Они проверили все помещения и прилегающую территорию, но никаких взрывных устройств не нашли.

Жителя Самары задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Ложное сообщение об акте терроризма». Однако мужчина отрицал свою вину. Он заявил, что действовал из благих намерений. Якобы в мае 2022 года он прочитал переписку под одним из видео в сети, которой говорилось о теракте в резиденциях президента. Поэтому самарец и решил впоследствии предупредить экстренные службы. Признался, что специально говорил нервным и взволнованным голосом, чтобы к его сообщению отнеслись серьезно. Ему показалось, что с ним говорили молодые неопытные сотрудники, поэтому звонил дважды.

Суд критически отнесся к доводам подсудимого, поскольку он дважды позвонил на телефон доверия ФСБ и сообщил о минировании резиденций президента как о случившемся факте, а не о возможном событии. Кроме того, он специально изобразил нервозное состояние, чтобы придать правдивости своему сообщению. В январе 2023 года Красноглинский районный суд приговорил мужчину к двум годам колонии общего режима.

Впоследствии решение обжаловали прокуроры. Они просили увеличить срок до 7 лет. Однако Самарский областной суд оставил приговор без изменения. Тогда представители надзорного ведомства обратились в Шестой кассационный суд. Но и он оставил жалобу без удовлетворения, а приговор — без изменения.

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