Пятнистые оленята попали в объектив фотоловушки в Самарской области

Пятнистые олени обитают только в 5 районах региона из 27 / Фото: vk.com/depohota63

В Самарской области в семье пятнистых оленей появилось пополнение. На днях в объектив фотоловушки попали маленькие оленята. Об этом сообщили в департаменте охоты и рыболовства региона.

Разведением пятнистых оленей занимается ГБУ «Волжское ГООХ». Животные обитают в полувольных условиях — в вольере. Работники хозяйства создали для них все необходимые условия для жизни. Благодаря чему удалось увеличить поголовье пятнистых оленей.

— Маленькие оленята появились перед фотоловушкой и стали причиной большой радости в хозяйстве, — поделились представители департамента.

Отметим, в Самарской области насчитывается более 420 особей пятнистого оленя. Они обитают только в пяти районах губернии из 27. Этих животных можно увидеть в Красноармейском, Пестравском, Приволжском, Сызранском и Шенталинском районах.

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