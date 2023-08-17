В Самаре проходит адресное информирование избирателей о выборах губернатора

Первый этап адресного информирования продлится до 18 августа 2023 года Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре проходит первый этап адресного информирования о выборах губернатора. Члены участковых комиссий ходят по домам жителей, напоминают о голосовании, знакомят с кандидатами и подробно рассказывают о предстоящем событии.

Первый этап адресного информирования продлится до 18 августа 2023 года. С 28 августа по 6 сентября жителям будут вручать приглашения на выборы. Само голосование по выбору нового главы Самарской области продлится три дня — с 8 по 10 сентября 2023 года.

Отметим, те, у кого по состоянию здоровья не получится прийти на избирательный участок, смогут проголосовать прямо дома. Для этого необходимо с 31 августа до 14:00 10 сентября подать соответствующее заявление через МФЦ или портал «Госуслуги». В день выборов специалисты УИК придут по месту жительства избирателя и принесут с собой специальный непрозрачный ящик для бюллетеня.

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