В Самаре мошенники «обновили» бухгалтеру договор на сим-карту за 2,2 млн рублей

Самарчанка доверилась голосу в трубке и осталась без крупной суммы денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно о новой жертве телефонных мошенников. На этот раз аферисты обманули женщину, которая работает бухгалтером в Самаре. Они увели у нее 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, в какой-то момент жительнице Красноглинского района стали поступать настойчивые звонки. Она ответила на незнакомый номер. Мужской голос в трубке представился персональным менеджером сотового оператора. Он заявил, что срок использования сим-карты женщины подходит к концу, и предложил продлить договор оказания услуг. Самарчанка хотела сделать это в ближайшем салоне связи, но собеседник настоял на проведении всей процедуры прямо сейчас.

Следуя инструкции, бухгалтер зашла в приложение госуслуг, сообщила «менеджеру» свои персональные данные, а также продиктовала код из СМС. После этого с ее счета списали 2,2 млн рублей — явно больше, чем требовалось для переоформления договора. Женщина поняла, что попалась на удочку мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Облглавк призывает самарцев быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые просят сообщить им свои персональные данные, коды из СМС или другие личные сведения. Это мошенники.

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