Крытый футбольный манеж у «Солидарность Арены» в Самаре готов на 80%

Манеж планируют ввести в эксплуатацию осенью 2023 года Фото: правительство Самарской области

В Самаре близится к завершению строительство крытого футбольного манежа у стадиона «Солидарность Арена». Техническая готовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время подрядчик установил все несущие элементы, смонтировал металлоконструкции, построил кирпичные стены и перегородки, а также установил двери и завершил кровельные работы. Сейчас рабочие заканчивают монтаж витражей фасада и внутреннюю отделку. Также осталось выполнить благоустройство и постелить рулонное покрытие — аналог футбольного газона.

— Строительные работы и благоустройство подрядчик завершит к концу сентября. Ввести объект в эксплуатацию мы планируем уже этой осенью, — рассказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, в новом спортобъекте разместят футбольное поле размером 105 на 68 метров и трибуны на 498 мест. Также там сделают два разминочных зала, конференц-зал, помещения для спортсменов, судей и представителей СМИ, административные и служебные помещения. В манеже будут тренироваться воспитанники академии ФК «Крылья Советов». Однако доступ в здание будет открыт для всех желающих.

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