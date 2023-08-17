Самарский врач Татаренко дала совет по выбору обуви для ребенка при плоскостопии

При плоскостопии важно подобрать удобную обувь по размеру / Фото: СамГМУ

Плоскостопие — одна из самых распространенных проблем как среди взрослых, так и среди детей. Если вовремя не обратить на это внимание и не начать профилактику и лечение, то измененной, деформированной стопе будет намного тяжелее нести и перераспределять вес тела. Самарский врач дала ряд советов, как подобрать наиболее удобную обувь для школьников и детсадовцев.

— В течение учебного года ребенок все время находится в обуви, а не бегает босиком по травке и песочку. Поэтому вторую обувь для школы и детсада рекомендуется выбирать внимательно. Она должна быть подобрана по размеру (не стоит донашивать тесную обувь или покупать что-то на вырост), хорошо фиксироваться на стопе. Подошва должна амортизировать и позволять стопе совершать свой физиологический перекат, — советует родителям травматолог-ортопед Клиник СамГМУ Ирина Татаренко.

Если ребенок планирует заниматься спортом, стоит пройти диагностику. Чтобы получать от тренировок удовольствие и результат, лучше сначала посоветоваться с врачом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал