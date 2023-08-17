Большинство самарцев выступили за признание времени на дорогу рабочими часами

Больше всего интереса к инициативе проявляют люди, которые ежедневно тратят на дорогу от 30 минут до часа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 65% опрошенных поддерживают идею считать время на дорогу до работы и обратно рабочим временем. Против этой инициативы высказались 16% респондентов, а 20% не определились. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Эту идею особенно сильно поддерживают молодые люди до 34 лет. Почти 70% выступили за. У старшего поколения, тех, кому больше 45 лет, поддержка составляет 63%. Больше всего интереса к инициативе проявляют люди, которые ежедневно тратят на дорогу от 30 минут до часа (73%). Это означает, что их рабочий день сократится на 1-2 часа. Однако у тех, кто тратит на дорогу более 1 часа, поддержка инициативы ниже: «Ничего не будет принято, это просто популизм!». Самый же низкий уровень поддержки у тех, кто добирается до работы менее чем за полчаса (56%). Они считают, что таким образом у некоторых работа составит почти полный рабочий день, а кто-то — приедет и уедет.

Несмотря на привлекательность идеи, горожане предсказывают негативные последствия. Некоторые считают, что производительность труда упадет, так как люди не будут успевать выполнять работу в сокращенное время. Другие предполагают, что компаниям станет выгодно нанимать тех, кто живет рядом с работой, и они постараются избавиться от иногородних сотрудников.

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