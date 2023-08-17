В Самаре первый подземный этаж планетария начнут возводить осенью

Строительство планетария должны завершить до конца ноября 2023 года Фото: правительство Самарской области

Стало известно, как в Самаре продвигается строительство планетария. Его возводят на площадке рядом с музеем «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Сейчас рабочие занимаются обустройством фундамента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, строители установили 280 буросекущих свай. Их дополнительно укрепят металлическими конструкциями. Также рабочие выполнили переустройство коммуникаций. Завершить «подземную» часть работ планируется до наступления холодов.

- Мы планируем, что осенью строители полностью подготовят фундамент, и начнется работа по возведению первого цокольного этажа, - отметил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, планетарий должны достроить до конца ноября 2024 года. Это будет трехэтажное здание. Еще два этажа будут подземными. На кровле сделают площадку для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы. В планетарии разместят звездный зал на 228 человек с 18-метровым куполом-экраном.

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