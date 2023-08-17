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НовостиОбщество17 августа 2023 15:33

Молодежная медиакоманда появится в Самарской области

В регионе стартовал прием заявок на медиафорум «Контекст»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Форум пройдет с сентября по ноябрь

Форум пройдет с сентября по ноябрь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стартовал прием заявок на молодежный медиафорум «Контекст». Его участниками могут стать жители губернии в возрасте от 14 до 25 лет. Они пройдут обучающую программу по трем направлениям: мобильная фотография, мобильная видеосъемка и текстовый контент. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Самые активные участники мероприятий войдут в молодежную медиакоманду Самарской области, которая будет освещать самые интересные и важные молодежные события. Мероприятия форума пройдут с сентября по ноябрь. Программа будет состоять из трех образовательных модулей и практических занятий.

Для того, чтобы стать участником форума, нужно зарегистрироваться на портале ФГАИС «Молодежь России» и подать заявку. Сделать это можно по ссылке.