В Тольятти дерево рухнуло на человека во время сильного шторма 17 августа

На помощь пострадавшему пришли спасатели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 17 августа 2023 года, Самарская область вновь оказалась во власти непогоды. Местами по региону вновь прошли сильные ливни, бушевал сильный ветер. Шторм затронул и Тольятти. К сожалению, погодные сюрпризы не обошлись без последствий – из-за сильного ветра пострадал человек.

Как сообщили жители Автограда, ЧП произошло на Итальянском пляже. На одного из отдыхающих рухнуло дерево.

– Начался шторм на пляже, человек сел под навес, сильным ветром сломало дерево. Оно на него упало, сломало крышу, – поделились очевидцы.

На помощь пострадавшему подоспели спасатели. Отмечается, что он находился в сознании.