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НовостиОбщество17 августа 2023 17:22

Прокуратура добилась ремонта детского сада в Самарской области

В Октябрьске приведут в порядок детсад со множеством дефектов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Решение об обновлении здания принял суд

Решение об обновлении здания принял суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура добилась ремонта детского сада в Октябрьске. Выяснилось, что учреждение остро нуждается в обновлении. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Проверка была проведена в детском саду №2. Результаты показали, что у него нет целостного ограждения по периметру, имеются дефекты проездов и проходов на территории учреждения, отсутствует необходимое количество теневых навесов, а окна изношены.

Представители прокуратуры направили в суд иск, в котором потребовали обязать администрацию Октябрьска устранить нарушения и привести детский сад в порядок. Требования были удовлетворены.