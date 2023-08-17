Прокуратура добилась ремонта детского сада в Самарской области

Решение об обновлении здания принял суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура добилась ремонта детского сада в Октябрьске. Выяснилось, что учреждение остро нуждается в обновлении. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Проверка была проведена в детском саду №2. Результаты показали, что у него нет целостного ограждения по периметру, имеются дефекты проездов и проходов на территории учреждения, отсутствует необходимое количество теневых навесов, а окна изношены.

Представители прокуратуры направили в суд иск, в котором потребовали обязать администрацию Октябрьска устранить нарушения и привести детский сад в порядок. Требования были удовлетворены.